Минобороны России обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Ведомство утверждает, что сотрудники французских и бельгийских спецслужб готовят инсценировку химической атаки. А затем планируют обвинить Москву и Дамаск в применении химоружия в провинции Идлиб, — сообщает РБК.

По словам генерал-майора Виктора Купчишина, представители французских и бельгийских спецслужб встречались в Идлибе с полевыми командирами террористических группировок, а также с членами организации «Белые каски». В ходе совещания обсуждались постановочные съемки применения Россией и правительственной армией Сирии отравляющих веществ против мирного населения.