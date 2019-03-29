Центр «Досье» приостановил расследование убийства в ЦАР российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил общественный деятель и основатель центра Михаил Ходорковский.

Ходорковский добавил, что дело будет раскрыто гораздо раньше, чем он предполагал. Он также подчеркнул, что имеет достаточно информации, чтобы назвать в качестве заказчика убийства журналистов бизнесмена Евгения Пригожина.

Напомним, Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко погибли в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года.