Врачи башкирского роддома добились возвращения этого медицинского учреждения в госсобственность

Сотрудники единственного в городе Салават перинатального центра считают, что из-за передачи роддома частным структурам у них увеличилась нагрузка и снизились зарплаты.

«Между ЗАО «Генус» и Правительством республики Башкортостан было принято обоюдное решение о досрочном прекращении концессионного соглашения по реконструкции роддома в Салавате», — сообщается в официальном пресс-релизе на странице роддома в соцсети «Вконтакте».

Несколько дней назад сотрудники роддома пригрозили руководству устроить акцию протеста 6 апреля, а в середине месяца и вовсе уволиться, если концессия не будет прекращена, а перинатальный центр не вернется во владение государства, — напоминает МБХ-медиа.

Ситуация в роддоме стала известна широкой общественности после встречи работников роддома с членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой. Когда директор учреждения сообщила о зарплатах в 60 тысяч рублей, врачи начали смеяться и хлопать. Потом они рассказали журналистам, что на самом деле получают в три раза меньше.