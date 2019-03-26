Ходорковский: Расследование центра «Досье» об убийстве журналистов в ЦАР приостановлено и в данный момент не ведется

Расследование центра «Досье» об убийстве журналистов в ЦАР приостановлено и в данный момент не ведется. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» общественный деятель и основатель центра Михаил Ходорковский.

«Представляя наш доклад по результатам расследования, я сказал, что мы на этом приостанавливаем расследование, поскольку дальнейшие шаги требуют участия государственных органов и организаций. Мы не можем получать дальнейшие доказательства вследствие отсутствия у нас таких полномочий», — заявил он.

М.Ходорковский отметил, что многие журналистские коллективы продолжают заниматься этой проблемой. Он предположил, что дело будет раскрыто и продвинуто до конечных исполнителей гораздо раньше, чем он предполагал.

М.Ходорковский также подчеркнул, что имеет достаточно информации, чтобы называть в качестве заказчика убийства журналистов бизнесмена Евгения Пригожина.

Российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко погибли в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года.