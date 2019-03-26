Ходорковский: Изложенная в докладе спецпрокурора США информация о вмешательстве РФ в американские выборы достоверна

зложенная в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера информация об отсутствии сговора между РФ и командой действующего президента США Дональда Трампа во время американских выборов 2016 года достоверна. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал общественный деятель Михаил Ходорковский.

«Я был почти уверен, что такого сговора не было. Я скорее рад, что уровень идиотизма политических штабов в США не дошел до того, чтобы принять и взаимодействовать с идиотами, которые приезжают и пытаются протолкнуть свои идиотские провокационные идеи, которые могут закончиться диким фиаско. Они так и закончились бы, если бы у людей в штабе Трампа не хватило ума на это не реагировать», — сказал он.

М.Ходорковский подчеркнул, что он также согласен с выводами доклада Р.Мюллера о предпринятой попытке российских политических элит повлиять на ход выборов в США. По его словам, команда нынешнего президента отвергла выдвинутые предложения о кооперации.

«Кремлевская мафиозная группировка действительно пыталась вмешаться в выборы. Какая часть – неясно, возможно Пригожин, возможно, кто-то еще. Зачем? Деньги российского бюджета попилить хотели», — заключил он.

На прошлой неделе стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Спецпрокурор не увидел признаков сговора команды Д.Трампа с РФ. При этом он пришел к выводу, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы в США.