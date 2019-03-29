Учителя по всей России устроили флэшмоб в поддержку учительницы Татьяны Кувшинниковой, которая лишилась работы из-за фотографии в купальнике, размещенную в ее соцсети. На учительницу пожаловался директору кто-то из родителей учеников. Ее хотели уволить, но за нее заступились другие родители. В результате Кувшинникова все-таки лишилась работы из-за давления руководства. Участницы фэлшмоба выкладывают в сеть фотографии, похожие на те, которые публиковала Кувшинникова. Они заявляют, что педагоги имеют право на личную жизнь и отдых, — сообщает МК.