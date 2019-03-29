Прилетевшие в Венесуэлу российские военные помогают властям восстановить работу российских зенитных ракетных С-300

Прилетевшие в Венесуэлу российские военные помогают властям восстановить работу российских зенитных ракетных систем С-300, которая была нарушена рядом масштабных отключений электроэнергии в стране. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, =— сообщает РБК.

Абрамс заявил также, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции. Ранее Абрамс в интервью Би-би-си спецпредставитель США по Венесуэле рассказал, что передал госсекретарю Майклу Помпео список действий, которые могут быть предприняты в отношении Москвы за военную поддержку Каракаса. «В списке много вариантов. России придется заплатить», — сказал Абрамс, однако каких-либо подробностей не привел.