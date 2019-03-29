В Алжире около миллиона человек проводят новую акцию с требованием отставки президента Бутефлики и смены правящего режима. Полиция применила против демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ.

Очередную акцию в Алжире местные власти называют самой массовой за полтора месяца протестов. В ней участвуют по оценкам правоохранительных органов около миллиона человек. Центр столицы Алжира заполнен людьми. Здесь много молодёжи. Требование неизменное: уход с поста президента 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики. Люди также выступают за смену правящего режима, который считают коррумпированным. «Ни Москва, ни Париж, ни Вашингтон – выбор должен быть за алжирцами», — это один из лозунгов акции. Она не обошлась без столкновений. Молодые люди стали бросать в силовиков камни, после этого стражи порядка обстреляли толпу резиновыми пулями и пустили слезоточивый газ, сообщает Рейтер. Агентство отмечает что как правило протесты проходят мирно. Участники акций заявили, что продолжат уличные протесты, с помощью которых хотят изменить власть. Пожилой Бутефлика тяжело болен, 6 лет назад он перенёс инсульт, с тех пор на публике почти не появлялся. Ещё в начале месяца президент Алжира находился в больнице Швейцарии. СМИ сообщали, что его ввели в кому. Позже политик вернулся на родину. Бутефлика собирался идти на пятый срок, но под давлением уличных протестов в Алжире отозвал кандидатуру. Он отложил выборы, намеченные на 18 апреля, и готовится передать власть преемнику.

Уйти в отставку президента на днях призвал его близкий соратник, начальник Генштаба вооружённых сил страны Ахмед Салах. Того же потребовала партия правящей коалиции Национальное демократическое собрание.