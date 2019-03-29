Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение о выходе из ЕС, предложенное премьер-министром Терезой Мэй

Глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что в связи с итогами голосования 10-го апреля пройдет внеочередной саммит ЕС.

Напомню, ранее Тереза Мэй договорилась с ЕС об отсрочке, которая предусматривает два варианта. Если бы до конца марта парламент утвердил соглашение, брекзит состоялся бы в мае. В противном случае он пройдет 12-го апреля по жесткому сценарию без какого-либо переходного периода. В свою очередь палата общин заявила, что не примет выхода страны без сделки с ЕС.