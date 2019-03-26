Глава «Фонда борьбы с коррупцией», политик Алексей Навальный назвал «дичью» и «экстремизмом» инициативу главы Якутии о «годе без мигрантов» после антимигрантских митингов в республике.

«Год без мигрантов» – это звучит какой-то дичью, реальным экстремизмом. Не будем называть это фашизмом, но это нечто, лежащее за пределами правового поля в России. Нельзя говорить, что мы сначала навезли сюда этих киргизов, а потом объявлять их людьми второго сорта", — сказал он.

При этом А.Навальный призвал ввести в России визовый режим со странами Средней Азии, чтобы контролировать миграцию. Он отметил, что ситуация, при которой гражданин другого государства может приехать в Россию, просто купив билет на поезд, не кажется ему приемлемой.

«Власти ждут-ждут, ничего не делают, а потом случается какой-то скандал вроде погрома, который опасен для всех. <...>Нам, безусловно, нужны люди, которые приедут к нам работать из Узбекистана или Киргизии, но хотелось бы это как-то регулировать», — заключил он.

28 марта глава Якутии Айсен Николаев опубликовал указ, запрещающий в 2019 году принимать иностранных граждан на работу в 33 сферах деятельности.

В середине марта в Якутии прошло несколько антимигрантских акций. Они начались после обвинения выходцы из Киргизии в изнасиловании женщины. После протестных выступление появились сообщения об угрозах и нападениях на мигрантов. Они, в свою очередь, отказались выходить на работу.