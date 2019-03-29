Бывшие заключенные ИК-7 в Белгороде Максим Друса и Алексей Куценко подали в суд на «Эхо Москвы»

Они требуют признать недостоверной новость о том, что они заявляли о пытках.

Поводом для иска стала короткая новость на сайте «Эха» от 29 августа прошлого года. В ней со ссылкой на фонд «В защиту прав заключенных» говорится, что некий заключенный Белгородской колонии номер 7 через свою подругу передал в фонд записку с жалобой на ежедневные избиения. Сообщалось, что фонд получил ранее обращения «еще двух заключенных этой же колонии»

Максим Друса и Алексей Куценко считают, что эта новость не соответствует действительности, порочит их честь и достоинство, и требуют по 50 тысяч рублей каждый.

Предварительное заседание назначено на 8 апреля в Пресненском суде Москвы, — сообщает Интерфакс.