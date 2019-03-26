Встречи между политиком Навальным и бизнесменом Пригожиным в Санкт-Петербурге не было – Ходорковский

Встречи между политиком Алексеем Навальным и бизнесменом Евгением Пригожиным в Санкт-Петербурге не было. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил общественный деятель Михаил Ходорковский со ссылкой на расследование своих коллег.

«Мы получили информацию, которую я лично расцениваю как стопроцентную, о том, что встречи Пригожина и Навального тогда в Петербурге не было. Господин Пригожин эмулировал эти доказательства с целью потроллить Навального», — заявил он.

М.Ходорковский подчеркнул, что не имеет возможности огласить доказательства и информацию, которую получила его группа.

Утром 3 февраля анонимный телеграм-канал «Незыгарь» распространил информацию о встрече А.Навального с Е.Пригожиным. Сам А.Навальный факт встречи отрицал, пресс-служба Е.Пригожина отетила на вопрос о факте встрече утвердительно.