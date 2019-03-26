Экс-министр Абызов был арестован из-за бизнес-конфликтов – Ходорковский

Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал общественный деятель Михаил Ходорковский.

«После выступления Медведева я не считаю, что остались какие-либо еще версии кроме конфликта с «Альфой». На мой взгляд, он довольно прямо это сказал, думаю, он это лучше нас знает», — заявил М.Ходорковский.

Он предположил, что на арест М.Абызова повлиял председатель совета директоров «Альфа-Банка» Петр Авен.

27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства М. Абызова. Он обвиняется в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд рублей.