В Татарстане завели уголовное дело после массового отравления детей в бассейне

Об этом сообщается на сайте республиканского управления СК.

Инцидент произошел сегодня в поселке Балтаси. Дети в возрасте от 8-ми до 13-ти лет почувствовали себя плохо. Они жаловались на тошноту, головокружение и сухость во рту. Пострадавшие были доставлены в больницу. Им оказали помощь. Их жизни ничего не угрожает. С такими же жалобами к врачам обратились также двое взрослых. Им поставили диагноз «отравление хлором» в легкой степени. Работа бассейна временно приостановлена.