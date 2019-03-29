На Украине не состоялись теледебаты трех основных кандидатов в президенты

Петр Порошенко и Владимир Зеленский не пришли на общественный телеканал «UА: Первый». Юлия Тимошенко пришла, поблагодарила организаторов дебатов, принесла извинения и покинула студию. Тимошенко сказала, что пришла на дебаты, но их проводить не с кем. Она готова ответить на вопросы экспертов и журналистов после первого тура выборов, которые она надеется выиграть, — сообщает ТАСС.

Выборы президента Украины пройдут в это воскресенье. По результатам опросов наибольший рейтинг имеет актер Владимир Зеленский.