Около миллиона человек собрались на массовую акцию протеста в столице Алжира

Они требуют ухода не только президента Абдельазиза Бутефлики, но и полной смены власти. Полиция применяет водяные пушки и слезоточивый газ. Силовики блокируют улицы, ведущие к президентскому дворцу, — сообщает алжирская газета «Эль-Ватан».

Напомню, на этой неделе глава Генштаба Вооруженных сил Алжира призвал задействовать 102-ю статью Конституции, которая объявляет должность президента вакантной в случае, если он по состоянию здоровья не может выполнять свои функции. Партия правящей коалиции Алжира «Национальное демократическое собрание» призвала 82-летнего Бутефлику уйти в отставку по состоянию здоровья.