СК отказался возбудить уголовное дело по факту публикации интимных фотографий 12-летней Таси из Псковской области

Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело по факту публикации интимных фотографий 12-летней Таси Перчиковой из Псковской области. Об этом «Радио Свобода» рассказала мать девочки Елена Перчикова. По ее словам, в постановлении говорится, что фотографии распространила 14-летняя бывшая подружка Таси. В ее действиях нет состава преступления, так как ответственность за хранение и распространение детской порнографии наступает с 16-ти лет. Это же касается и статьи о неприкосновенности частной жизни.

Ранее сообщалось, что Тася Перчикова написала письмо президенту Путину с просьбой помочь ее семье. После публикаций в прессе для Перчиковых собрали около 90 тысяч рублей. После этого односельчане начали травить семью Перчиковых.