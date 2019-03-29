Премьер-министр Медведев впервые прокомментировал дела Михаила Абызова, Виктора Ишаева и Майкла Калви

Отвечая на вопросы пользователей социальной сети ВКонтакте, Медведев сказал, что не имеет претензий к Абызову на посту министра открытого правительства, и сообщил, что слышал о конфликте Абызова с кредиторами.

Говоря о деле бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого обвиняют в хищении 5-ти миллионов рублей у «Роснефти», Медведев отметил, что Ишаев давно ушел с госслужбы. Никаких особых комментариев у него на этот счет нет, он надеется, что правоохранительные органы, следствие и суд во всем разберутся. Что касается основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, то, по мнению Медведева, причиной стал «конфликт акционеров, который получил вот такое разрешение».