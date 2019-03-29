Рубль резко подешевел после сообщений о новых санкциях США против России

Падение курса на московской бирже началось в 17:47, когда доллар стоил чуть больше 65-ти рублей, евро чуть больше 73-х. Меньше чем за час доллар вырос на 48 копеек, евро подорожал на 53 копейки. К закрытию торгов доллар и евро прибавили 63 и 76 копеек соответственно.

Напомню, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США подготовили новые санкции против России в связи с делом Скрипалей. Они затронут банковский сектор страны.