Экс-губернатора Хабаровского края арестовали из-за поддержки кандидата от ЛДПР на выборах – Навальный

Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева арестовали из-за поддержки кандидата от ЛДПР на выборах. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил глава «Фонда борьбы с коррупцией», политик Алексей Навальный.

«Ишаева наказали за то, что в Хабаровском крае избрали не того человека. Жители Хабаровского края публично отхлестали по щекам Путина, когда не избрали Шпорта, а выбрали Фургала, а Ишаев ему помогал», — сказал он.

Ранее Басманный суд Москвы поместил экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева под домашний арест. Следствие обвиняет его в хищении средств «Роснефти» в размере 5 млн руб.