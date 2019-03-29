Российский дипломат Умеренко, задержанный во время встречи с предполагаемым российским шпионом, покинул Швецию

Российский дипломат Евгений Умеренко, задержанный в конце февраля во время встречи с предполагаемым российским шпионом, покинул Швецию.

Об этом сообщила пресс-служба шведского МИДа, — передает «Медиазона». Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на европейскую разведку сообщали, что Умеренко был специалистом по технологическому шпионажу. По утверждению разведки, раньше он работал в Германии и там выполнял такие же задания.

Вместе с Умеренко был задержан Кристиан Дмитриевский, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Сегодня прокуратура Швеции освободила Дмитриевского из-под стражи, заявив, что он не сможет помешать расследованию. Сам Дмитриевский не признаёт обвинений.