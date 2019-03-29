Вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ находится в компетенции властей Санкт-Петербурга

Так в пресс-службе правительства ТАСС прокомментировали сообщение РБК о том, что принято решение не передавать собор церкви. В кабинете министров отметили, что Исаакиевский собор не является федеральным имуществом.

В комитете имущественных отношений Петербурга ТАСС сообщили, что не получали новых обращений от РПЦ по поводу Исаакиевского собора после того, как утратило силу предыдущее распоряжение о порядке его передачи местной епархии. В РПЦ агентству сказали, что обсуждение ситуации с Исаакиевским собором не является основным вопросом в повестке дня.