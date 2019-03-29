Роскомнадзор не получал официальные отказы присоединиться к ФГИС от VPN-сервисов

Роскомнадзор не получал официальные отказы от VPN сервисов в ответ на требование о присоединении к системе фильтрации запрещенного в России контента. Об этом ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь ведомства Вадим

Ампелонский.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что сервисы OpenVPN, VyprVPN и VPN Unlimited не будут сотрудничать с Роскомнадзором. Об отказе сотрудничать с Роскомандзором также заявил сервис TopGuard, отметив, что компания избавилась от серверов в Санкт-Петербурге и Москве и не будет раскрывать информацию российским властям.

«У нас нет никаких официальных сообщений о каком-либо отказе», — сказал Ампелонский.

28 марта Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к Федеральной

государственной информационной системе (ФГИС) владельцам десяти VPN-сервисов, среди

которых есть и продукт компании «Лаборатории Касперского». ФГИС содержит единый реестр

запрещенных на территории РФ интернет-ресурсов. Согласно закону «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации», VPN-сервисы и «анонимайзеры» обязаны

ограничивать доступ к запрещенным в России интернет-ресурсам. Для получения доступа к

реестру сервисы обязаны подключиться к этой системе.

Сервисы обязаны подключиться к ФГИС в течение 30 рабочих дней с момента направления

требований. В Роскомнадзоре заметили, что в случае выявления факта несоблюдения

предусмотренных законом обязанностей, ведомство может принять решение об ограничении

доступа к VPN-сервису