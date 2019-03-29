Парламент Великобритании в третий раз отклонил предложенный премьер Терезой Мэй план по выходу из Евросоюза.

В ЕС созывают внеочередной саммит.

Против соглашения проголосовали 344 депутата Палаты общин, поддержали план премьера 286 законодателей. Правительство продолжит искать варианты выхода из Евросоюза, но до 12 апреля времени на ратификацию новых документов нет, объявила Тереза Мэй. Она напомнила, что ранее парламент дал ясно понять, что не допустит выхода страны без сделки с ЕС. Надо согласовать альтернативный способ движения вперёд, призывает глава правительства. Если такого варианта Британия до отведённой даты не предложит, страна должна будет покинуть Евросоюз в тот же день. Риск жёсткого брекзита, то есть выхода без соглашения с Евросоюзом, после сегодняшнего решения парламента вырос, отмечают аналитики. Председатель Еврокомиссии Дональд Туск в твиттере анонсировал внеочередной саммит ЕС в Брюсселе 10 апреля для обсуждения брекзита. Там готовы к выходу Британии из сообщества без сделки. На этом фоне лидер британской оппозиции Джереми Корбин призвал Мэй незамедлительно уйти с поста премьера и потребовал провести всеобщие выборы.

Первоначально выход Британии из состава Евросоюза был намечен на сегодня. Неделю назад ЕС согласился ненадолго отложить брекзит. В случае принятия плана Мэй Британия покинула бы сообщество 22 мая. Британский фунт отреагировал небольшим падением на решение парламента.