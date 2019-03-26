Завтра пройдет международная экологическая акция «Час Земли». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор по коммуникациям WWF России Юрий Сочнев.

«Час Земли — это международная акция, в рамках которой наш фонд — Всемирный фонд дикой природы — традиционно призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В этом году час Земли пройдет в субботу, завтра, с 20.30 до 21.30. Тема часа Земли в этом году — «Ответь за природу», — сказал он.

Ю.Сочнев отметил, что приуроченные к акции праздничные мероприятия пройдут завтра в московском парке Зарядье. Гостей ожидают лекции, показ мультфильмов, интерактивное шоу и концерт певицы МакSим.

Акция «Час Земли» проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF) с 2007 года. Цель акции – повысить уровень экологической культуры населения, привлекая внимание к проблемам глобальных климатических изменений и потребляемых человечеством ресурсов.