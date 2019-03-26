После блокировок Роскомнадзора россияне продолжат пользоваться VPN-сервисами – «Роскомсвобода»

Россияне продолжат пользоваться VPN-сервисами, как и раньше, после блокировок Роскомнадзора. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал технический директор проекта «Роскомсвобода» Станислав Шакиров.

«Я думаю, что принципиально ничего в использовании VPN российскими пользователями не изменится. Возможно, Роскомнадзор заблокирует у каких-то определенных сервисов диапазон IP-адресов, которые они используют для подключения к серверам. Но все IP-адреса для VPN заблокировать не получится», — отметил он.

Он также заявил, большинство VPN-сервисов скорее всего будут предоставлять российским пользователям отдельные непубличные списки IP-адресов для подключения.

По словам С.Шакирова, ситуация с существованием VPN-серверов в России будет напоминать попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.

С.Шакиров добавил, что сервис перестает быть VPN-сервисом, когда начинает исполнять предписания Роскомнадзора, отслеживая посещаемые пользователями сайты.

Ранее несколько VPN-сервисов заявили об отказе исполнять требования Роскомнадзора, который предписал им подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для блокировки запрещенных сайтов.