Завтра КПРФ проведет акцию в поддержку энгельсского завода «Тролза»

«Мы требуем возобновить работу завода, а также просим вмешаться чиновников, которые имеют непосредственные обязанности и полномочия такие вопросы регулировать. Мы не собираемся молчаливо смотреть на то, как уничтожается предприятие», — сказал он.

Н.Бондаренко отметил, что ранее работники предприятия пожаловались на то, что производство на заводе было остановлено, а рабочих распустили по домам. По его словам, несмотря на заверения руководства в том, что предприятие столкнулось с временными трудностями и вскоре завод планируют запустить, «Тролза» может не возобновить свою работу.

«Мы неоднократно видели на практике, что собственники и крупные бизнесмены не всегда заинтересованы в продолжении работы предприятия, так как оно приносит убытки. Предприятия часто банкротятся, однако страдают от этого, прежде всего, рабочие и бюджет, поскольку туда не поступают налоги», — добавил он.

Мероприятие состоится в 11.00.