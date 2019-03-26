Результаты выборов президента Украины будут зависеть от явки избирателей – эксперт

Результаты выборов президента Украины будут зависеть от явки избирателей. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Окончательные результаты первого тура будут зависеть от явки. Высокая явка — в пользу Зеленского и не в пользу действующей власти. Это снижает масштаб фальсификаций, когда другие люди могут проголосовать за не пришедших и увеличить результаты тех, кто контролирует избирательные участки», — сказал он.

В.Карасев отметил, что если явка будет около 70-75%, то во второй тур вероятнее всего пройдут Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

Он добавил, что если во второй тур попадают В.Зеленский и Ю.Тимошенко, у последней есть шансы выиграть. У действующего президента Украины Петра Порошенко шансов победить во втором туре меньше, хотя они также остаются.

Выборы президента Украины назначены Верховной Радой Украины на воскресенье 31 марта 2019 года.