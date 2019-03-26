VPN-сервисы уйдут с российского рынка – «Общество защиты интернета»

VPN-сервисы уйдут с российского рынка после требования Роскомнадзора присоединиться к государственной информационной системе для блокировки запрещенных сайтов. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал IT-специалист, директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев.

«Если VPN-сервис соглашается с правилами Роскомнадзора и блокирует запрещенные ресурсы, он должен понимать, куда пользователь ходит. Соответственно, сервис за ним следит. Таким сервисом пользоваться бесполезно и опасно. Любой согласившийся на условия Роскомнадзора VPN-сервис начинает терять клиентов», — сказал он.

М.Климарев отметил, что такой подход противоречит самой идее сервиса VPN, который нужен для того, чтобы скрыть историю посещений в интернете и защитить передаваемую информацию от посторонних глаз.

Ранее несколько VPN-сервисов заявили об отказе исполнять требования Роскомнадзора, который предписал им подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для блокировки запрещенных сайтов.