Причиной крушения «Боинга 737 МАХ» в Эфиопии стала ошибка в работе системы, которая корректирует положение самолета в воздухе. Об этом свидетельствуют данные «черных ящиков», — пишет газета «Уолл-стрит Джорнел» со ссылкой на источники. Официальные итоги расследования огласят на следующей неделе. Ранее сообщалось, что проблемы с электроникой могли также стать причиной падения «Боинга» в Индонезии.

В результате катастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, при крушении «Боинга» в Индонезии – 189 человек.