Премьер-министр Медведев впервые прокомментировал дело Абызова.

Премьер-министр Медведев впервые прокомментировал дело своего бывшего подчиненного, экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. В прямом эфире в соцсети ВКонтакте Медведев сказал, что ничего не знает о коммерческой деятельности Абызова, хотя он слышал о том, что был и, видимо, остался определенный конфликт между Абызовым и кредиторами, который и получил такое уголовно-правовое развитие. Медведев добавил, что не имеет претензий к Абызову на посту министра, а открытое правительство было серьезной и вполне важной для страны работой.