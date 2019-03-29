Британский парламент вновь отверг предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение о выходе из Евросоюза

Это голосование называли последним по брекзиту, однако теперь Мэй говорит, что британский парламент 1-го апреля продолжит искать альтернативы. Предполагалось, что сама она уйдет в отставку после того, как план будет одобрен. И зарубежная пресса уже начала подыскивать ей замену.

Пока непонятно, какой будет судьба премьер-министра связи с тем, что парламенту сегодня вновь не удалось принять план выхода из Евросоюза.