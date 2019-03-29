На Украине сегодня завершается трехмесячная избирательная кампания

Завтра наступает так называемый День тишины. Накануне официально завершилась публикация всех предвыборных опросов. Согласно им, практически безоговорочно во второй тур выходит шоумен Владимир Зеленский, а вот судьба второго места неясна. Его может занять как и ныне действующий президент Петр Порошенко, так и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. С предвыборным обращением сегодня выступил бывший президент Украины Леонид Кучма. Он назвал политику нынешней власти путем в никуда. При этом он призвал соотечественников прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее страны. В свое время Леонид Кучма написал книгу под названием «Украина – не Россия». Тем временем в Кремле выразили сожаление, что несколько миллионов украинцев, которые находятся в России, лишены права голосовать. Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что выборы в этой стране – это внутреннее дело украинцев, и давать какие-либо оценки можно будет только после того, как они состоятся.