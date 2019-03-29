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18:22, 29 марта 2019

В Кремле сегодня отреагировали на массовые протесты в Ингушетии

В самой республике, тем временем, расформировали подразделение полиции, которое не стало разгонять недовольных.
Кремль следит за ситуацией с митингами в Ингушетии, она требует внимания, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что стрельба в Назрани вряд ли связана с протестами. Накануне вечером, как сообщил источник «Интерфакса», неизвестные из травматического оружия открыли стрельбу в здании мэрии и ранили трех человек – сына главы города, его охранника и постороннего, после чего скрылись. Пострадавшие получили незначительные травмы, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев. Он уточнил, что стреляли не в здании, а рядом с ним. Причины конфликта не называются.
Тем временем, ситуация в самой Ингушетии накалена из-за протестов. Как писал «Кавказский узел», 26 марта жители республики, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками. Протестующие покинули площадь 27 марта после того, как лидеры протеста призвали митингующих разойтись. Позднее сотни человек на несколько часов перекрыли трассу «Кавказ» на въезде в Назрань.
Батальон патрульно-постовой службы полиции, сотрудники которого отказались разгонять протестующих, расформирован, сообщил «Эху» бывший пресс-секретарь главы Ингушетии, адвокат Калой Ахильгов
Недовольство вызвал законопроект «О референдуме», позволяющий менять границы республики без проведения референдума, который был принят местным парламентом в первом чтении и готовился к рассмотрению во втором чтении 28 марта. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров по  просьбе общественников отозвал его для предварительного публичного обсуждения.
Претензии к Евкурову связаны с тем, что он подписал соглашение о границе с Чечней.



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