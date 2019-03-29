Защита Абызова обжаловала арест экс-министра и законность использования данных прослушки при избрании меры пресечения

Защита Михаила Абызова обжаловала арест экс-министра, а также законность использования данных прослушки при избрании меры пресечения. Ранее бывшего чиновника поместили под стражу в связи с обвинениями в организации преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей.

Адвокаты бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова просят освободить своего подзащитного из-под стражи под залог в 1 миллиард рублей или поместить его под домашний арест. Они также обратили внимание на то, что на заседании суда по мере пресечения озвучивались отрывки телефонных переговоров Абызова, однако никаких подтверждений того, что Прослушка велась на законных основаниях, представлено не было. Между тем, как утверждает следствие, именно на основе этих данных строится версия о том, что экс-министр руководил преступным сообществом. Защита подчеркивает, что решение суда поместить Абызова под стражу необоснованно. Сбегать за границу бывший чиновник не собирался, а утверждение о том, что он планировал улететь из страны 27 числа, чтобы скрыться от следствия, настолько же абсурдно, как и другие обвинения против экс-министра, заявил в эфире «Эха» его адвокат Александр Аснис.

Аснис также подчеркнул, что в представленных материалах дела нет доказательств вины Абызова. Уголовное преследование экс-министра сегодня впервые прокомментировал председатель кабмина Дмитрий Медведев. Он отметил, что раз конфликт не удалось урегулировать в гражданско-правовом поле, то разрешать его придется следствию и суду. Премьер подчеркнул, что претензий к системе Открытого правительства, которую курировал Абызов, у него нет. О коммерческой деятельности бывшего чиновника Медведеву ничего неизвестно.

Михаила Абызова арестовали в минувшую среду. По версии следствия, он организовал серию сделок по продаже активов, стоимость которых была завышена в несколько раз