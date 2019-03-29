Сегодня вступили в силу два резонансных закона – о фейковых новостях и оскорблении власти в интернете

В соцсетях начался флешмоб, в ходе которого пользователи пишут свое отношение к чиновникам и ставят хэштег #оскорбивласть. Премьер Дмитрий Медведев сегодня сказал, что чиновники должны быть готовы к критике, в том числе и в интернете, но за оскорбления надо применять закон. Оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал в суд на одного из авторов этого закона – сенатора Андрея Клишаса. Гудков утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.

Гудков также сказал, что не понимает, за что гражданам нужно уважать сенатора.