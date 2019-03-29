Суд потребовал от РКН предоставить документы, по которым было возбуждено административное дело против Твиттера

Надзорное ведомство считает, что соцсеть отказалась предоставить сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей.

Главным образом заседание было посвящено допросу главного специалиста Роскомнадзора Михаила Воробьева – именно он составил протокол об административном нарушении против «Твиттера». Судья Антон Козырев дотошно допрашивал свидетеля о том, как, по его мнению, функционирует соцсеть, и, в частности, какой именно информации не хватало ведомству. Воробьев рассказал, что «Твиттер» проигнорировал ряд вопросов Роскомнадзора. Также, по его словам, ведомство выяснило, что данные пользователей хранятся не в России, а на территории США. При этом он не предоставил документов, которые бы об этом говорили. Сотрудник Роскомнадзора также объяснял, что для ведомства важен именно вопрос сбора и хранения персональных данных, а не идентификации пользователя.

В свою очередь, представитель «Твиттера», юрист Владислав Архипов парировал тем, что, по его словам, при регистрации в соцсети пользователь может ввести любые данные, по которым его в некоторых случаях отследить невозможно.

Судья Козырев же попросил у представителей компании информацию о том, как упорядочиваются данные пользователей «Твиттера» — делается ли это, к примеру, по социальным группам или видам профессионально деятельности. Он отложил рассмотрение дела на 5 апреля.

Аналогичное дело сегодня должно было рассматриваться и в отношении Фейсбука, однако на заседание никто из сторон не пришел.