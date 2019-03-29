Рынок акций РФ  и рубль развернулись вниз на новостях о новых санкциях США

Рынок акций РФ и рубль вечером в пятницу развернулись вниз после известий, что США подготовили новые

санкции против России по «делу Скрипалей».

К 18:03 МСК индекс МосБиржи откатился до 2491,1 пункта (-0,1%, максимум дня — 2509,65 пункта),

индекс РТС — до 1199,56 пункта (-0,6%); цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,6%.

Доллар подскочил до 65,48 рубля (+0,54 рубля), днем курс

опускался до 64,59 руб./$1.

Агентство Bloomberg сообщило в пятницу со ссылкой на информированные источники, что Белый дом получил документы с

новыми санкциями против России по «делу Скрипалей». Пакет мер прошел согласование в Госдепартаменте и министерстве финансов США, ожидается финальное решение Белого дома.

Точный объем санкций пока неизвестен. Один из источников Bloomberg утверждает, что они затрагивают банковский

сектор РФ.