Сервисы VPN один за другим отказывают Роскомнадзору в его требовании присоединиться к фильтрации сайтов в интернете

Из десяти компаний, к которым Роскомнадзор накануне обратился с письмом, публичным отказом ответили уже пять. Гендиректор компании-разработчика Golden Frog, которая предоставляет сервис VyprVPN, заявил, что требования, предъявляемые в России, схожи с китайскими. «Наша главная миссия – сохранять интернет открытым и свободным», — сказал Сандей Йокубайтис.

Представитель еще одной компании, Амина Епишева, пишет у себя в Фейсбуке, цитирую: «хотите попасть в Reuters или The New York Times, но не знаете, как? Все просто. Попросите Роскомнадзор заблокировать ваш сервис». Сервис VPN Unlimited, которую она представляет, также заявил, что не будет подключаться к реестру запрещенных в России сайтов ни при каких условиях. В компаниях заявляют, что у них ест опыт борьбы с китайским файерволлом и поэтому в случае блокировок в России они продолжат свою работу.

Пресс-секретарь Роскомандзора Вадим Ампелонский весь сегодняшний день был занят для наших звонков. Однако он нашел время и возможность, чтобы сказать агентству ТАСС, что его ведомство пока не получало официальных отказов от VPN-сервисов. О том, что представляет собой VPN и как работу таких сервисов блокируют в Китае и пытаются тоже самое делать в России: Подключиться к интернету и при этом чувствовать себя защищённым от подслушивания и перехвата личных данных. Эту задачу и призвана решить виртуальная частная сеть. Virtual Private Network, сокращённо – VPN. Она соединяет ваше устройство с любым другим в мировой сети, полностью защищая информацию от посторонних глаз. Схема работы проста. Между вашим устройством и остальным интернетом создаётся виртуальный туннель, блокируя любые попытки извне проникнуть внутрь. Весь веб-трафик, который проходит через VPN, зашифрован, прочитать его невозможно. Личную, деловую переписку, любые переговоры в сети перехватить или подслушать также нельзя. Данные шифруются по особому алгоритму, взломать его практически невозможно. Находясь в России при помощи VPN в интернет можно зайти как бы из другой страны, получив доступ к ранее недоступным сетевым ресурсам в этом государстве. VPN-сервисы в нулевые получили большую популярность в Китае, где заблокированы крупные иностранные соцсети, включая Facebook, Twitter, мессенджеры, информационные ресурсы. Так называемый «великий китайский файрволл». Власти так фильтруют трафик в каждом интернет-соединении в стране, поэтому доступ на запрещённые сайты без VPN закрыт для всех, кто находится на территории Китая, в том числе и российских туристов. Многие годы в Китае борются с VPN-сервисами и год назад власти официально запретили использование виртуальных частных сетей. При этом судя по сообщениям из Китая интерес к программам обхода блокировок только увеличился. В России почти полтора года действует закон по запрету обхода блокировок при помощи VPN-сервисов и анонимайзеров. Под него попал и анонимный браузер Tor. За этим следит Роскомандазор. При помощи МВД и ФСБ. Силовые ведомства могут обратиться в надзорное ведомство с требованием блокировки того или иного сервиса. Глава Роскомнадзора Александр Жаров в своё время признал что помимо популярных есть ещё сотни тысяч мелких аналогичных VPN-сервисов и с ними справиться намного сложнее. Тогда многие пользователи высказали опасение, что запрет ужесточит в стране цензуру в интернете. А правозащитники из Amnesty International назвали поправки серьёзным ударом по интернет-свободе в России. Госдума готовится рассмотреть в ближайшее время во втором, основном, чтении резонансный законопроект о так называемом «суверенном интернете». Он по мнению экспертов приведёт к изоляции российского сегмента мировой сети. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в связи с законопроектом о защите Рунета от внешних угроз, что Россия не пойдет по китайской модели регулирования своего сегмента Всемирной сети. Как отметил Медведев, корректировка законодательства связана с решением задачи придать Рунету устойчивость