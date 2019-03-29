Начальник ГИБДД Москвы и ряд сотрудников наказаны за ДТП на Можайском шоссе, в котором погибли женщина и ребенок

Генерал-майору полиции Виктору Коваленко вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии. Один из инспекторов, работавших на месте ДТП, уволен. Второй также получил предупреждение. Об этом объявил глава МВД Колокольцев, — сообщает Интерфакс.

Виновник аварии, уроженец Чечни Муслим Джамбеков, скрывшийся с места преступления, сегодня явился в полицию и признал свою вину. Это произошло после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал, чтобы Джамбеков сдался и не позорил свой род.