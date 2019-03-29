Власти отказались от идеи передачи Исаакиевского собора РПЦ, — передает РБК со ссылкой на свои источники.

Ранее президент утверждал, что уладить спор будет нетрудно.

Россия — это светское государство, таким оно сложилось, таким оно и будет. После Октябрьской революции государство сделало все, чтобы уничтожить наши духовные и религиозные корни. И многие церкви были уничтожены, снесены, слава богу, не поднялась рука уничтожить Исаакиевский собор. Он, действительно, никогда церкви не принадлежал, на самом деле, но он был построен как храм, а не как музей. Он был построен для отправления религиозных культов, чтобы люди там молились. Но мы легко, на мой взгляд, выйдем из этих противоречий, обеспечив и музейную деятельность, и отправление религиозных культов

Тогда же Путин подчеркивал, что также необходимо деполитизировать вопрос передачи Исаакиевского собора.