В Москве ученик начальных классов принес в школу травматический пистолет и вместе с одноклассниками устроил стрельбу.

Об этом ТАСС рассказали родители учеников школы №1367. По их словам, дети стреляли по пустым коробкам из-под сока, потом по мебели, прострелили стул, а затем бегали с пистолетом по коридору школы. Родители отмечают, что учительница не обратила никакого внимания на происходящее, хотя присутствовала при этом. Затем она предложила провести родительское собрание.

Между тем, родители 10-летнего мальчика, который принес пистолет, не считают этот инцидент чрезвычайным происшествием, отказываются приходить на собрание и говорят, что их ребенок не сделал ничего плохого. В руководстве школы ТАСС дать комментарий отказались.