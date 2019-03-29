В Ингушетии расформировали батальон полиции, который во время митинга в Магасе отказался разгонять митингующих. Об этом рассказал бывший пресс-секретарь главы республики Калой Ахильгов. По его словам, были уволены 19 сотрудников батальона, — рассказал Ахильгов изданию МБХ-медиа. Жители Ингушетии вышли на митинг в знак несогласия с прошлогодним соглашением об административных границах с Чечней, а также против утверждения закона о референдуме.