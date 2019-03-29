Об этом премьер-министр Медведев заявил в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Премьер добавил, что власти не стремятся к таким ограничениям, а в Китае это регулирование зачастую не приносит, может быть, тех результатов, на которые было изначально ориентировано.

Между тем, пользователям соцсети отключили возможность комментировать трансляцию разговора с Медведевым. Также это нельзя сделать на страницах премьера и правительства. Представитель соцсети сообщил газете «Ведомости», что ВКонтакте является лишь техническим партнером трансляции. Организацией эфира занимался аппарат правительства. Комментариев от правительства пока нет.