Архив РАН в Санкт-Петербурге приостановил работу из-за невыплаты зарплат сотрудникам

Как сообщает пресс-служба Министерства науки, 18-го февраля был расторгнут трудовой договор в врио директора архива, а вместе с этим закончились и полномочия всех его заместителей. Из-за того, что теперь некому ставить подписи на финансовых документах, сотрудникам перестали платить зарплату. В ведомстве добавили, что рассматривают кандидатуру на должность директора и делают все возможное для предотвращения чрезвычайной ситуации.