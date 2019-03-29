Саентологическое сообщество выразило недоумение в связи с обысками. ФСБ и МВД провели в нескольких организациях

Саентологическое сообщество выразило недоумение в связи с обысками, которые ФСБ и МВД провели в организациях Петербурга, Москвы и Подмосковья. Всё происходящее названо дискриминацией. Об этом говорится в распространенном заявлении саентологов. В МВД ранее сообщали, что обыски связаны с делом о хищении денег у дольщиков одного из жилищно-строительных кооперативов в Ленинградской области. «Силовики не первый раз обыскивали саентологические церкви, пытаясь перенести подозрения в преступлении отдельного человека на все религиозное сообщество. Это не значит, что теперь можно обыскивать здания православных церквей при задержании губернаторов и министров, исповедующих православие», — отмечается в заявлении.