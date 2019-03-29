В России не будет такого регулирования интернета, как в Китае

Об этом сегодня заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя законопроект о защите Рунета от внешних угроз. Вместе с тем, он вновь повторил известный тезис о том, что большинство ключей к регулированию интернета находятся на территории США. «Мы должны защитить свои интересы, чтобы нас не отключили от интернета – это тоже возможно», — сказал Медведев.

Тем временем, уже пять сервисов, занимающихся предоставлением услуг VPN, отказали Роскомнадзору, который потребовал от них подключиться к системе фильтрации сайтов. Все они говорят, что не будут цензурировать интернет и, кстати, некоторые вспоминают при этом китайский опыт.