В России сегодня вступили в силу законы об ответственности за фейковые новости и об оскорблении органов власти

В связи с последним законом, вызвавшим резонанс в обществе, в соцсетях начался флешмоб, участники которого выражают свое отношение к российскому руководству и ставят хэштег #оскорбивласть.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил сегодня, что власть должна быть терпима к критике, но беспредела быть не должно. «Если цель – прямое оскорбление, это основание применить закон», — сказал он сегодня. Тем временем, оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск к Госдуме и Совету Федерации, в котором просит признать полностью недействующим закон об оскорблении власти.