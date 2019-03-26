Экс-министр Абызов летал в Турцию по семейным обстоятельствам за несколько дней до ареста

Экс-министр Михаил Абызов летал в Турцию за несколько дней до ареста, чтобы забрать своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Александр Аснис.

«Михаил Анатольевич с женой прибыли туда, пробыли два дня, забрали Никиту, который постоянно уже три года проживает в Москве и учится здесь в школе. Он туда летал на встречу с родной мамой. Они его забрали и несколько дней назад прилетели все вместе в Москву», — сказал он.



А.Аснис подчеркнул, что глава «Роснано» Анатолий Чубайс никак не повлиял на возвращение экс-министра в Москву, связав эту поездку исключительно с его семейными обстоятельствами. Сославшись на личную беседу с главой «Роснано», он также опроверг слухи о том, что еще до ареста М.Абызова А.Чубайс обсуждал его судьбу с президентом РФ.

Адвокат заметил, что М.Абызов постоянно проживает в России. Он заявил, что бывшего министра задержали дома, в Московской области, и оттуда после обыска доставили в следственный комитет.

А.Аснис также назвал «абсурдными» сообщения о том, что М.Абызов запланировал вылет из Москвы в Белград 27 марта, чтобы скрыться от следствия. Адвокат подчеркнул, что экс-министр не пытался скрыться от следствия за границей.

«Все слухи о том, что он пытался скрыться, являются абсурдными», — сказал он.

А.Аснис подчеркнул, что в представленных материалах никаких доказательств обвинения нет.

27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Он обвиняется в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд рублей.