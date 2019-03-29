Петербургские полицейские собираются провести антинаркотические рейды по студенческим общежитиям

Также планируются облавы на танцевальные рейвы.

Так называемый «антинаркотический месячник» стартует в Петербурге с 1 апреля. Он проводится уже в десятый раз и предполагает сотни различных акций. Среди них, например, рейды по студенческим общежитиям. Как пишет издание «Петербургский дневник», полицейские со специальной передвижной химической лабораторией наведаются в главные городские вузы, а также в некоторые техникумы и колледжи. Студентам предложат пройти тест на наркотики: в полиции заверили, что он будет добровольным. В то же время под прицелом силовиком оказались рейвы и музыкальные фестивали, которые проходят в городе. Во время таких облав полицейские традиционно сами определяют тех, кого следует проверить на наркотики. Помимо этого, в городе вплоть до начала мая будут проводить и просветительские акции: лекции про ВИЧ, антинаркотические постановки в театрах и психологические тренинги. Также запланирована игра «Прокодил» – это переориентированная под профилактические цели известная игра «Крокодил».

Напомним, временный губернатор Петербурга Александр Беглов в конце прошлой недели поставил задачу убрать со стен зданий все трафаретные надписи о продаже наркотиков.